Avrupa’da dudak uçuklatan maaşlarıyla bilinen o işte kazanılan rakamlar hayalleri süslüyor ancak işin arka planı hiç de dışarıdan göründüğü gibi değil. Herkesin gıpta ile baktığı devasa maaşı alabilmek için canını dişine takan çalışanlar, bir de ay sonunda karşılaştıkları acı tabloyla sarsılıyor. İşte o mesleğin gizlenen yüzü...

UÇURUMUN KENARINDA MESAİ YAPIYORLAR

İsviçre’de fiziksel sınırları zorlayan ancak sunduğu gelirle göz dolduran bir meslek grubu, son dönemde tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Genel halk tarafından pek bilinmeyen dağ ip erişim teknisyenliği (kaya düşmesi kurtarıcılığı), ülkenin en zorlu ve en çok kazandıran açık hava işlerinin başında geliyor. Güneş doğmadan yollara düşen bu özel ekipler, yolları, demiryolu hatlarını ve Alp köylerini kaya düşmesi ile toprak kayması riskine karşı güvence altına alıyor. Dondurucu soğukta, metrelerce yükseklikte ve uçurum kenarlarında ağır aletlerle çalışmak, bu devasa kazancın en ağır bedeli olarak öne çıkıyor

YENİ BAŞLAYAN 276 BİN TL, DENEYİMLİ 460 BİN TL KAZANIYOR

İsviçre Federal İstatistik Ofisi (FSO) verilerine göre, ülkede tam zamanlı çalışanların ortalama aylık brüt maaşı 7.024 CHF (yaklaşık 406 bin 955 TL) civarında seyrediyor. Fransa’da ortalama maaşın 2.146 € (118 bin 824 TL) olduğu göz önüne alındığında bu rakamlar iştah kabartıyor.

Toplu iş sözleşmeleriyle koruma altına alınan ip erişim teknisyenliğinde ise mesleğe yeni adım atan bir çalışan aylık brüt 5.000 ile 5.400 Euro (276 bin 863 TL- 298 bin 978 TL) arasında kazanç elde ediyor. Deneyimli ve sertifikalı olanlarda bu miktar 8.300 Euro (459 bin 540 TL), seviyelerine kadar çıkarken; risk, mesafe ve seyahat primleriyle birlikte alınan ücret çok daha yukarılara tırmanıyor.

YAŞAM MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

Ayda 7.000 Euro’nun üzerinde kazanmak büyük bir lüks gibi görünse de madalyonun diğer yüzü harcama zamanı ortaya çıkıyor. İsviçre’deki yaşam maliyetinin Avrupa ortalamasının çok üzerinde olması, bu brüt maaşların kısa sürede erimesine neden oluyor.