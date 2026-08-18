Kolombiya’da 10 Ağustos’ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin yarattığı endişe sürerken, yaklaşık bir hafta sonra gökyüzünde ortaya çıkan sıra dışı görüntüler dikkat çekti.

Gün batımı saatlerinde gökyüzünün yoğun kırmızı ve turuncu tonlara bürünmesi, özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar görüntüleri depremle ilişkilendirirken, mevcut bilimsel veriler iki olay arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmadığını gösteriyor.

7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ÜLKEYİ SALLADI

10 Ağustos’ta Kolombiya’nın batısında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem, birçok kentte güçlü şekilde hissedildi. Depremin merkez üssünün Chocó bölgesindeki San José del Palmar yakınları olduğu açıklanırken, Cali, Pereira ve Manizales gibi kentlerde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Depremin ardından bölgede yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, yaklaşık bir hafta sonra sosyal medyada paylaşılan kızıl gökyüzü görüntüleri yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.





GÖKYÜZÜ KIRMIZI VE TURUNCU TONLARA BÜRÜNDÜ

Kolombiya’nın bazı bölgelerinde çekildiği belirtilen görüntülerde, gün batımı sırasında gökyüzünün koyu kırmızı ve turuncu renklere büründüğü görülüyor.

Özellikle Galeras çevresinden geldiği öne sürülen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Bazı kullanıcılar sıra dışı renkleri yaşanan büyük depremle ilişkilendirerek yeni bir sarsıntının habercisi olabileceği yönünde yorumlarda bulundu.

DEPREMLE BAĞLANTISI KANITLANMIŞ DEĞİL

Bilimsel açıdan kızıl gökyüzünün depremden kaynaklandığını gösteren doğrulanmış bir veri bulunmuyor. Gün doğumu ve gün batımı sırasında Güneş ışığının atmosferde daha uzun mesafe kat etmesi nedeniyle mavi ve mor dalga boyları daha fazla saçılırken, kırmızı ve turuncu tonlar daha belirgin hale gelebiliyor.

Atmosferde bulunan parçacıklar ile bulutların yoğunluğu ve yapısı da gökyüzündeki kırmızı tonların daha güçlü görülmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle sosyal medyada deprem ile kızıl gökyüzü arasında bağlantı kurulmasına rağmen, mevcut güvenilir bilimsel kaynaklarda görüntülerin 7,4 büyüklüğündeki depremden kaynaklandığını ortaya koyan bir kanıt bulunmuyor.

GALERAS YANARDAĞI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Görüntülerle adı gündeme gelen Galeras, Kolombiya’nın Nariño bölgesinde bulunan aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor. Bölgedeki sismik, jeodezik, jeokimyasal ve görsel hareketlilik Kolombiya Jeoloji Servisi tarafından çeşitli izleme istasyonları aracılığıyla takip ediliyor.