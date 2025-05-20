Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini bazı vatandaşlarımız, ülkemizin her yerinde aksaklıkların dizboyu olduğunu dile getirerek kırılanın, bozulanın o şekilde bırakıldığını dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Bize gönderdikleri bir fotoğrafla sıkıntılarını dile getiren vatandaşlarımız “Görüldüğü gibi kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma lambalarının bağlı olduğu elektrik kabloları açık vaziyette hiçbir uyarı olmadan tehlikeli bir şekilde durmaktadır” diyerek sitem ettiler.

Özellikle şehir içlerinde gerek aydınlatma lambalarının olduğu noktaların gerekse kanalizasyon kapaklarının olduğu noktalarda çok dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden vatandaşlarımız her an başınıza bir şey gelebileceğini ifade ettiler.

Kabloların bu şekilde hiçbir önlem alınmadan ortada bırakılmasının büyük sıkıntılar yaşatabileceğine dikkat çeken vatandaşlarımız birilerinin canının yanmadan tedbir alınması gerektiğini dile getirdiler.