Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizin nüfus olarak her geçen gün büyüdüğünü ancak gelişmişlik olarak her geçen gün geriye gittiğini savunarak bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini paylaştılar.

Fotoğrafta görülen aracın Girne bölgesinde çekildiğini belirten duyarlı vatandaşlarımız, 21. Yüzyılda insana verilen değerin bu olmaması gerektiğini dile getirdiler.

Vatandaşlarımız Girne’nin Camelot bölgesinde çekilen görüntülerde, yabancı uyruklu işçilerin, hiçbir can güvenlikleri olmaksızın, insan onuruna yakışmayan bir şekilde, römork üzerinde yolculuk yapmak zorunda kaldığını belirterek bu konuda isyan ettiler.

Bu aracın üzerinde hiçbir can güvenliği olmadan yolculuk yapan insanların da bir ailesi olduğunu ve en önemlisi bir canlı olduğunu vurgulayan duyarlı vatandaşlarımız “Bu aracın üzerindeki işçilerden biri dengesini kaybederek yola düşse orada can verecek. Bunun vicdani hesabını kim verecek?” diyerek böyle sorumsuzca hareketlerin trafikte kabul edilmez olduğunu sözlerine eklediler.