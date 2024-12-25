Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), “Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ve Hayat Pahalılığı (HP) Ödeneği konusunda yasal değişikliğe gitmek isteyen hükümete karşı” 32 sendikanın aldığı genel grev kararına destek belirtti.

TDP’den yapılan yazılı açıklamada, hükümete ekonomi konusunda eleştirilerde bulunuldu ve hükümet “işçi ve emekçinin kazanılmış haklarına göz dikmekle” suçlandı.

TDP, hükümete karşı ayaklanan ve yarın genel grev ile Meclis önünde eylem yapacak tüm sendikalara destek belirterek, “Biz de orada olacağız” dedi.

TDP, alternatif kaynak üretmek, adil vergi dağılımı ve denetimle ülke gelirlerini ve beraberinde de refahı güçlendirmek yerine emekçinin cebine elini uzattığını savunduğu hükümete “dur” denilmesi gerektiğini kaydetti.