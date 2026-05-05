Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), ülkedeki medyanın “ağır ve sistematik bir baskı” altında olduğunu savunarak, “Medya özgür değilse, toplum da özgür değildir.” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, yazılı açıklamasında, ülkede medyaya yönelik baskılar olduğunu ileri sürerek, ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekti.

Reynar, bu baskının, sadece gazetecilerin değil, doğrudan toplumun haber alma hakkına yönelik bir müdahale olduğunu görüşünü dile getirerek, bunun demokratik bir toplumda kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Özgür basının olmadığı bir ortamda yolsuzlukların, hukuksuzlukların ortaya çıkarılamayacağını belirten Reynar, “Susturulan her gazeteci, toplumun vicdanıdır” ifadelerini kullandı.

Geçmişte basına yönelik baskılar karşısında sessiz kalanları da eleştiren Reynar, bu sürecin unutulmayacağını vurguladı.

TDP’nin, ifade özgürlüğünü temel bir hak olarak gördüğünü belirten Reynar, her koşulda basın emekçilerinin yanında olduklarını ifade etti.