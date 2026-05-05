Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Meclis’e sunduğu muhaceret affı konusundaki ivediliğe CTP olarak ret oyu vereceklerini duyurdu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Kayıt dışı nüfus bu ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Uzun zamandır çözülmek bir yana daha da içinden çıkılmaz bir hal almış vaziyettedir” dedi. Kayıt dışı nüfusun hem sosyal hem de ekonomik bedelleri olduğunu söyleyen İncirli “Bu bedeli de halk ödüyor” şeklinde konuştu. Kayıt dışı nüfusla mücadele edebilmek için afların bir işe yaramadığını vurgulayan İncirli, “Af çıktıkça ülke daha kötü bir noktaya geliyor. Kayıt dışı nüfusla mücadele yöntemi af çıkarmak değildir. Bakış açısının değişmesi lazım” dedi ve CTP olarak muhaceret affı konusundaki ivediliğe ret oyu vereceklerini açıkladı.