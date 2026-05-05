Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin eleştirilerine yanıt vererek, hükümetin hiçbir kurumu batırmadığını savundu. Üstel, özellikle istihdam iddiaları ve Kıbrıs Sigorta üzerinden yöneltilen suçlamalara karşı çıkarak, 2026 yılı içinde hiçbir kuruma geçici personel alınmadığını söyledi.

“Hiçbir kurumumuzu batırmadık” diyen Üstel, kurumların faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

Başbakan Üstel, İş Gücü Planlama Dairesi ve diğer kurumlara personel alındığı yönündeki iddiaları reddetti. Geçmişte ihtiyaç doğrultusunda, Personel Dairesi’nin bilgisi çerçevesinde bazı geçici işçi alımları yapıldığını kabul eden Üstel, ancak 2026 yılı içinde hiçbir kuruma herhangi bir geçici istihdam yapılmadığını söyledi.

Kıbrıs Sigorta’ya ilişkin eleştirilere de yanıt veren Üstel, kurumun zaman zaman sıkıntılar yaşayabildiğini ancak faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Üstel, yıl sonu hesaplarına bakıldığında Kıbrıs Sigorta’nın kar eden bir kuruluş haline geldiğini söyledi.