CTP Milletvekili Devrim Barçın, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümeti deprem ve doğal afetler için toplanan kaynakları amacı dışında kullanmakla suçladı. Barçın, deprem gerekçesiyle halktan ek vergi toplandığını ancak bu paraların büyük bölümünün okul ve hastanelerin güçlendirilmesinde değil, bütçe açıklarının kapatılmasında kullanıldığını savundu.

Barçın, konuşmasında, deprem ve diğer doğal afetlere yönelik mali yardım kapsamında kamu okul ve hastanelerinin güçlendirilmesi veya yeniden yapılmasına ilişkin yasa tasarısının komitede görüşülmesi sırasında Maliye Bakanlığı bürokratlarının paylaştığı verilerin, muhalefetin daha önce yaptığı uyarıları doğruladığını söyledi. CTP’nin baştan beri, deprem bahanesiyle toplanan vergilerin kamu maliyesinde “dipsiz kuyuya” atılacağı yönünde eleştiri yaptığını hatırlattı.

Barçın’ın verdiği rakamlara göre, 2024 yılında deprem için halktan 1 milyar 74 milyon TL toplandı. Ancak bunun yalnızca 154 milyon TL’sinin, yani yaklaşık yüzde 14’ünün, kamu okul ve hastanelerinin güçlendirilmesi için harcandığını söyledi. Geriye kalan kaynağın ise nakit akışında kullanıldığını ve kamu maliyesinin açıklarını kapatmak için tüketildiğini savundu.

Barçın, 2024 yılında gerçekleşen yüzde 53,29’luk enflasyon nedeniyle, deprem için kağıt üzerinde kalan paranın reel değerinin de ciddi biçimde eridiğini belirtti.

CTP Milletvekili, 2025 yılına deprem için ayrılmış 920 milyon TL’lik bakiye devredildiğini, aynı yıl içinde de 117 milyon TL daha toplandığını söyledi. Buna göre 2025’te deprem için kullanılabilecek toplam kaynağın 1 milyar 37 milyon TL olduğunu belirten Barçın, buna rağmen yıl içinde yalnızca 286 milyon TL’nin, yani yaklaşık yüzde 28’inin harcandığını ifade etti.

Barçın, geri kalan paranın yine deprem için değil, bütçe açıklarını kapatmak ve cari giderleri finanse etmek için kullanıldığını öne sürdü.

Devrim Barçın, bugün gelinen noktada deprem için ayrıldığı söylenen kaynağın kağıt üzerinde durduğunu ancak nakit olarak mevcut olmadığını savundu. Hükümetin bütün okul güçlendirme projelerini hemen başlatabilecek durumda olmadığını ileri süren Barçın, “O para kağıt üstünde var ama reelde yok” dedi.

Barçın, 31 Ocak itibarıyla deprem için toplanan toplam kaynağın, geçmişte 28,5 milyon sterlin değerindeyken bugün yaklaşık 12 milyon sterlin seviyesine düştüğünü de ifade etti.

Konuşmasında Kalkınma Bankası üzerinden de hükümete yüklenen Barçın, Maliye Bakanlığı’nın talimatıyla bankanın 1 milyar TL’lik devlet iç borçlanma senedi aldığı iddiasını gündeme taşıdı. Bunun, Kalkınma Bankası Yasası’na aykırı olduğunu savunan Barçın, bankanın kısa vadeli DİBS ihalelerine girme yetkisi bulunmadığını söyledi.

Barçın, yasada bankaya ancak bir yıl ve üzeri vadeli devlet tahvili alma yetkisi verildiğini belirterek, hükümetin önce deprem paralarını tükettiğini, şimdi de Kalkınma Bankası kaynaklarını kullanmaya başladığını ileri sürdü.

Devrim Barçın, hükümeti depremi gerekçe göstererek halktan para toplamakla, ardından bu kaynağı ihale yolsuzluklarında, cari giderlerde ve bütçe açığını kapatmak için kullanmakla suçladı.