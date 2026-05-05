Yabancılar Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı Meclis’te tartışılırken, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli hükümetten izahat istedi. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise tasarının halk arasında “muhaceret affı” olarak bilindiğini belirterek, amacın ülkedeki kayıt dışı yaşamla mücadele olduğunu söyledi.

“Asgari ücretin yüksek olmasından dolayı” ülkede kaçak duruma düşen kişilerin, ödeme yaparak yeniden yasal hale gelmekte zorlandığını gördüklerini söyleyen Oğuz, özellikle yabancı öğrenciler arasında da muhaceret izni yatırılmadığı için mezun olup diploma alamayan ve kayıt dışı yaşamaya devam eden çok sayıda kişi bulunduğunu belirtti.

Oğuz, “Sadece mezun olan değil, aktif konumda olup da muhaceret izinsiz öğrenciliklerine devam ettiklerini de gördük.” dedi.

Geçmiş aftaki başvuru sayısının yaklaşık 1500’e ulaştığını kaydeden Oğuz, “Herhangi bir tarih sınırı koymadan KKTC sınırları içerisinde herhangi bir sebepten kayıt dışılığa düşen herkesin bir asgari ücreti ödeyerek 45 gün içerisinde müracaatıyla ilgili bir koşul koyduk.” diye konuştu.

Yurt dışıyla ilgili düzenlemeye de değinen Oğuz, sadece muhaceret nedeniyle cezalı duruma düşen ve ülke dışına çıkan kişilere belirli koşullarda dönüş yolu açıldığını belirtti. Oğuz, bu kapsamın birinci derece yakınlarla sınırlandırıldığını ifade ederek, “Adli suçtan suçluları affediyorlar, ülkeye hep suçluları doldurdular söylemi doğru değil.” dedi. Aile bütünlüğüne de dikkat çeken Oğuz, “Amacımız burada aile bütünlüğünü sağlamak.” ifadelerini kullandı.