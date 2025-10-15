Saat 20.30’da başlayacak konserde, TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay, Chopin’in Ballade, Nocturne ve Varyasyonlarını yorumlayacak. Ardından Erkin Onay (keman), Pınar Bayraktar (çello) ve Gülsin Onay (piyano), Tchaikovsky’nin Op.50 La minör Piyanolu Üçlüsünü seslendirecek.

Festival, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile çeşitli kurumların katkılarıyla 16 Kasım’a kadar sürecek ve toplam 10 konsere ev sahipliği yapacak.

Programda Türkiye Polifonik Korolar Derneği’nin 25 Ekim’deki Cumhuriyetin 102. yılı konseri, Fazıl Say’ın 1-2 Kasım’daki “Piyano Başında 50 Yıl” performansı ve 16 Kasım’daki Alexei Volodin konseri de yer alacak.

Tümü 20.30’da başlayacak konser biletleri Lefkoşa ve Girne Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden, konser girişinden veya gişekibris.com üzerinden temin edilebiliyor.

