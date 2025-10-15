Haravgi’nin haberine göre Rum yönetiminin resmi web sitelerine erişimin kesilmesi ilk başta hacker saldırısı zannedildi ancak daha sonra sorunun teknik bir arıza olduğu anlaşıldı.

Rum Araştırma İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı herhangi bir siber ya da kötü niyetli saldırı söz konusu olmadığını açıkladı. Sitelere erişimin, telekomünikasyon taşıyıcı kablolarındaki arızadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Açıklamada, teknik ekiplerin arızayı gidermek için çalıştığı bilgisi de verildi.

Fileleftheros’a göre ise resmi açıklamada “hareket verileri olmasına rağmen gizli belge içeriklerinin sızma ihtimali olmadığı”, polisin yetkili birimi aracılığıyla bu konuda faaliyete geçtiğinin belirtilmesine rağmen sitelere erişimin kesilmesinin, Rum Posta İdaresi’nin “Thalis” isimli sistemine hacker saldırısından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor. Meseleyle Dijital Güvenlik Otoritesi’nin (APSA) da ilgilenmekte olduğuna dikkat çekildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak pazartesi günü APSA ile temasa geçen Rum polisinin dark web’te yayınlanan verileri değerlendirerek saldırının kaynağını saptamaya çalıştığını yazdı.

Rum Posta İdaresi kritik altyapı görülmediği için saldırıdan sonra polise herhangi bir şikayette bulunulmadığına dikkat çeken gazete Rum Polisi Basın Sözcüsü Kiriaki Lambrianidu’nun Fileleftheros’un sorusu üzerine “dark web’e devlete ait gizli bilgiler sızmış olabileceği iddiası bilgimize geldiği ilk an itibarıyla araştırma yapabilmek ve gerekli önlemlerin alınması için APSA ile temasa geçtik.” dedi. Lambrianidu belge sızmasını engellemek için polisin Elektronik Suçlar biriminin harekete geçtiğini ve sızıntı iddialarını araştırmakta olduğunu söyledi.

Dijital Güvenlik Otoritesi’nde (ASPA) de hareketlilik yaşandığına dikkat çekilen haberde İletişim Komiseri Yorgos Mihailidis’in, Fileleftheros’un sorusuna karşılık “olay bilgimize geldiğinde, Posta İdaresi devletin kritik altyapısı sayılmıyorsa da, müdahale ettik.” dediği aktarıldı.