Birinci Lig ekiplerinden Göçmenköy, ilk 7 haftada alınan başarısız sonuçlardan sonra çıkışı Ahmet Sakallı ile arayacak. Ali Yurdal’dan sonra göreve gelen Kadir Hakel ile de yolların ayrıldığı Göçmenköy’de Ersan Karataş başkanlığındaki yönetim kurulu, teknik direktörlük için Ahmet Sakallı ile anlaştı. Teknik direktörlük kariyeri boyunca Hamitköy’ü başarıyla çalıştıran Ahmet Sakallı, artık Göçmenköy’ün başarısı için ter dökecek.

Ahmet Sakallı ile yapılan anlaşma Kulübün sosyal medya hesabından şöyle duyuruldu:

“Göçmenköy Spor Kulübü yönetimi olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde Ahmet Sakallı hocamız ile uzun vadeli anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna bildirir, camiamıza ve Ahmet Sakallı hocamıza hayırlı olmasını temenni ederiz.”