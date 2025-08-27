KKTC Atletizm Federasyonu atletlerinden Taygun Artan Özcihan ve Turgut Çelikoğlu geride bıraktığımız hafta sonu İzmir’de düzenlenen U23-Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda piste çıktı. Taygun Artan Özcihan 200 metre branşında U23 kategorisinde ikinci olurken, Turgut Çelikoğlu 100 metrede başarılı bir yarış sergiledi, final yarışarak kendi yaş grubunun en iyi derecesini elde etti.

TAYGUN İKİNCİLİĞE KOŞTU

İzmir, Atatürk Stadı’nda yer alan organizasyonda Taygun Artan Özcihan 200 metre branşında seçme serisini 21.91 ile tamamlayarak finale yükseldi. Finalde 22.11’lik derece elde eden Taygun, U23 Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Taygun’un antrenörü Celal Keleş sporcusunun sergilediği performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirirken gelecek yarışlarda daha iyi olacaklarını belirtti.

TURGUT’TAN YAŞ GRUBUNUN EN İYİ DERECESİ

Genç atletlerden Turgut Çelikoğlu, şampiyonada 100 metre branşında yarıştı. Turgut seçme serisini 10.86 ile tamamlayarak finale yükselirken, kendinden yaşça büyük atletler arasında finali 10.84 ile 7’nci olarak tamamladı. Turgut ayrıca yaş grubu olan U20’de ise en iyi isim oldu. Çelikoğlu hafta sonu İzmir’de yapılacak Türkiye U20 Kulüpler Şampiyonası’nda ENKA adına 100 ve 4x100 metre branşlarında yarışacak.