Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), Kıbrıs Türk voleybolunun değerli hocası Merhum Osman Maraşlı anısına her yıl geleneksel olarak organize ettiği “Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası’nın 13’üncüsü, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü, saat 10:00’da, Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla DAÜ Deniz Tesisleri’nde oynanacak ilk maçlar ile başlayacak.

FİNAL MAÇLARI 31 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Turnuvada takımlar üçlü erkekler, üçlü kadınlar ve aile takımı kategorilerinde mücadele edecek. Üçlü kadınlar ve üçlü erkekler kategorilerinde en fazla bir lisanslı oyuncu yer alabilecek. 18 yaş altı oyuncular ise lisanssız olarak kabul edilecek.

İki gün sürecek olan turnuva kapsamında katılımcılar hem eğlenecek hem de maçların heyecanını yaşayacak. Çift eleme usulüne göre oynanacak turnuvada, iki maç kaybeden takımlar elenecek. 31 Ağustos 2025 Pazar günü oynanacak yarı final ve final müsabakalarının ardından başarılı takımlara kupaları ve para ödülleri takdim edilecek.

KAYITLAR İÇİN SON TARİH 29 AĞUSTOS

13. Osman Maraşlı Üçlü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası’na katılım üçlü erkekler için 16, üçlü kadınlar için 12, aile kategorisi için ise 12 takım ile sınırlı olacak. Turnuvaya kayıt olmak isteyenler, en geç 29 Ağustos 2025 Cuma günü, mesai bitimine kadar 0548 836 33 12, 0548 878 44 78 veya 0392 630 23 02 numaralı telefonlar üzerinden kayıt yaptırabiliyor.