Güney Kıbrıs’ta 1 Ekim resmigeçit töreninde pankart asmak istemelerinin ardından tutuklanan Kıbrıslı Rum gazeteci Yorgos Tattis ile siyasi aktivist ve köşe yazarı Oz Karahan’ın Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi'ndeki davasının 24 Ocak 2025 tarihine ertelendiği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, Yorgos Tattis ile Oz Karahan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa’nın güneyinde düzenlenen resmigeçit töreni sırasında, protokolün oturduğu bölümün karşısına pankart asmaya çalışmaları üzerine tutuklandıklarını anımsattı.

Aleyhlerine Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi'nde dava dosyalanan Tattis ile Karahan’ın önceki gün avukatları aracılığıyla karşı karşıya bulundukları suçlamalara yanıt vermeye çağrıldıklarını yazan gazete, müvekkillerinin iddianameye yanıt verecek pozisyonda olmadığını çünkü delillerin tamamının iddia makamı tarafından savunmaya teslim edilmediğini belirten Tattis ile Karahan’ın avukatı Evstathios Evstathiu’nun, davanın ertelenmesini istediğini ve bu talebin kabul edildiğini ekledi.

Fileleftheros gazetesi de haberinde, Tattis ile Karahan’ın davasının uzantılarının ifade özgürlüğüne dokunduğunu belirtirken, mahkemede bulunan onlarca kişinin Tattis ve Karahan’a destek olmak amacıyla önceki günkü dava sürecini takip ettiklerini ekledi.