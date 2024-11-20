Ülkemizde son zamanlarda gıda sektöründeki fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaşlar isyan noktasına geldi.

Özellikle mutfakların temel taşı olan taze patatesin kilo fiyatının 110 ile 130 TL arasında tezgahlarda yerini alması birçok tüketiciyi isyan ettirirken, denetimsizlikten yana veryansın ediyor.

Bir vatandaşımız dün bir marketten yaptığı alış-veriş sonrasında eline aldığı fişte yazan patatesin tutuğu miktarın tavuktan daha fazla olması nedeniyle yaşadığı şaşkınlığı paylaştı.

Vatandaşımız geçmişte tavuk aldığı zaman patatesin fiyatını ikiye katladığını belirterek yaklaşık 3 kilo patatesin 330 TL tutarken, bir bütün tavuğun ise 235 TL tutuğunu ifade ederek “Patates daha pahalı, tavuktan şok oldum. Fişte patatesin fiyatı tavuktan çok fazla” diyerek şaşkınlığını paylaştı.