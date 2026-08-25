Fileleftheros gazetesi, Costa’nın Güney Kıbrıs’ı AB üyesi ülkelerin başkentlerine başlatacağı ziyaret kapsamında olacağını yazdı.

Gazete Costa’nın “Tour des Capitales” olarak bilinen ziyaret turunun bugün itibarıyla başlayacağını ve 17 Eylül’de sona ereceğini kaydetti. Haberde Costa’nın AB üyesi ülkelerin liderleriyle yapacağı temasların gündeminin, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı döneminde en çok ele aldığı konularla aynı olması nedeniyle Rum Yönetimi’nin konulara yabancı olmadıı da belirtildi.

Habere göre Costa, Güney Kıbrıs ziyaretini, Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile görüşeceği Yunanistan temasından bir gün sonra gerçekleştirecek.

Gazete Costa’nın Güney Kıbrıs ziyareti kapsamında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geleceğini, Avrupa ile bölgesel konuları ele alacağını da yazdı.