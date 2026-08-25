Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos doğal gaz yataklarının mümkün olan en hızlı şekilde değerlendirilmesinin, Rum Yönetimi’nin enerji stratejisinin artık en temel önceliği olduğunu söyledi.

Politis gazetesinde yer alan habere göre “Middle East Economic Survey”e (MEES) demeç veren Damianos Mısır’ın, doğal gaz yataklarının ticari olarak değerlendirilmesi açısından önemli bir ortak olarak ortaya çıktığını da dile getirdi.

Damianos Rum hükümetinin, Güney Kıbrıs’a ait özerk ihracat altyapıları meydana getirmeyi hedefleyenden hıza ve ticari anlamda sürdürülebilirliğe öncelik veren bir modele dönüş yapmasını da anlattı.

Asıl meselenin bu maliyetlerin ne kadar olduğu değil, projenin tamamının Güney Kıbrıs açısından değer yaratıp yaratmadığı olduğunu ifade eden Damianos, tamamen yeni altyapılar oluşturulmasının beklenmesinin doğal gazın ticari anlamda değerlendirilmesini önemli ölçüde geciktirebileceğini ve projenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atabileceğini ifade etti.

Tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’indeki 6’ıncı parselde yer alan “Kronos” yatağının tipik bir örnek olduğunu da dile getiren Damianos, nihai yatırım kararının temmuz ayında alındığını ve ilk üretimin 2028 yılında gerçekleşmesinin beklendiğini ifade etti.

Gazete MEES’e göre yaklaşık 2,2 milyar dolarlık projenin, doğal gazın Mısır’ın MEB’indeki “Zohr” yatağıyla bağlantılı mevcut altyapılarla birlikte, deniz altyapıları aracılığıyla Mısır’a taşınmasını öngördüğünü de söyledi.

Haberde “Kronos” yatağındaki miktarın yaklaşık yüzde 20’sinin Mısır piyasasında satışa sunulacağı, geriye kalanın ise Dimyat’taki (Damietta) sıvılaştırılmış doğal gaz terminali üzerinden ihraç edileceği de belirtildi.

Habere göre Damianos açıklamasında bu modelin taşıma, işleme ve sıvılaştırma maliyetlerini içerdiğini kabul etti; doğal gazın daha hızlı bir şekilde değerlendirilmesinin ilgili dezavantajdan daha önemli olduğunu kaydetti.

Buna paralel olarak “Kronos” yatağının altyapısının “Zeus” ve “Kalipso” gibi 6’ıncı parseldeki diğer keşiflerin değerlendirilmesi açısından bir temel teşkil edebileceğini de ifade eden Damianos, 12’inci parselde yer alan “Afrodit” yatağıyla ilgili hedefin ise nihai yatırım kararının 2027 yılında alınması, üretimin ise 2030-2031 yıllarında başlaması olduğunu anımsattı.

Doğal gazın değerlendirilmesinin kendi başına Güney Kıbrıs’ın enerji konusundaki ihtiyaçlarına yanıt olmadığını da dile getiren Damianos, stratejilerinin yenilenebilir enerji kaynakları, depolama, elektrik bağlantıları ve ithal petrol ürünlerine olan bağımlılığın kademeli olarak azaltılması olduğunu sözlerine ekledi.

- Damianos Miçotakis’in açıklamalarını da yorumladı

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre ise Damianos açıklamasında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in GSI projesi konusundaki açıklamalarını selamladı.

Açıklamasında Fransız “Meridiam” yatırım şirketinin Great Sea Interconnector (GSI) projesinin büyük hissedarı olmasından memnuniyet duyduğunu söyleyen Damianos, projenin geçmişte tasarlandığı gibi ilerlediğini belirtti.

Habere göre Damianos, elektrik kablolarının döşeneceği yerleri belirlemek amacıyla yapılacak araştırma çalışmalarıyla ilgili NAVTEX’in, Yunanistan Hükümeti tarafından önümüzdeki haftalarda yayınlanacağını belirterek, bunun, projenin ilerlemesine katkıda bulunacağını dile getirdi.

Damianos, Avrupa Yatırım Bankası’nın yaptığı çalışmanın, yıl sonundan önce projenin üstlenicisi olan Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü’nün (ADMİE) elinde olmasının beklendiğini de ifade etti.