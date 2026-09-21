Tatlısu balıkçı barınağı yolu asfaltlandı.

Tatlısu Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan, “Her yıl bütçe imkânlarımız çerçevesinde ve belirlediğimiz program dahilinde altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Balıkçı Barınağı yolundaki asfaltlama işlerini de tamamladık” dedi.

Bölgenin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre ele aldıklarını belirten Orçan, asfalt ve diğer altyapı çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda sürdürüldüğünü kaydetti.