Gazimağusa Belediyesi (GMB), LC Waikiki ile Elite Pastanesi arasındaki güzergâh ile Kahve Dünyası yanından İsmet İnönü Bulvarı’nı Faiz Kaymak Sokak’a bağlayan yolun yarından itibaren geçici olarak trafik akışına kapatılacağını duyurdu.

Belirtilen güzergahlar belediyenin altyapı üstyapı, yaya ve bisiklet ulaşımı otopark ve çevre düzenlemelerini de içerecek şekilde bütünlüklü olarak ele aldığı "İsmet İnönü Bulvarı 2. Etap Düzenleme Projesi" kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla kapatılacak.

Çalışmalar süresince Sulu Çemberden DAÜ istikametine seyretmek isteyen sürücüler, LC Waikiki önünden Yenişehir Bölgesi Karanfil Sokak ve Talat Cafer Sokak’ı kullanarak yeniden İsmet İnönü Bulvarı’na ulaşabilecek. DAÜ istikametinden Sakarya Kavşağı yönüne seyretmek isteyen sürücüler ise Faiz Kaymak Sokak üzerinden Gülseren Kavşağı’na çıkış sağlayabilecek.

GMB tarafından yapılan açıklamada çalışmalar süresince sürücülerin trafik uyarı levhaları ile yönlendirme işaretlerine uymaları ve belirtilen alternatif güzergâhları kullanmaları istendi. Belediye açıklamasında çalışmalar nedeniyle yaşanabilecek geçici ulaşım aksaklıklarına gösterilen sabır, anlayış ve iş birliği için bölge halkına, esnafa ve sürücülere teşekkür de edildi.

Açıklamada etaplar halinde sürdürülen proje kapsamında bazı bölümlerin tamamlanmasının ardından, çalışmaların LC Waikiki ile Elite Pastanesi arasındaki güzergâh ile Kahve Dünyası yanından İsmet İnönü Bulvarı’nı Faiz Kaymak Sokak’a bağlayan yolda devam edeceği kaydedildi.

Son etap kapsamında bölgede ilk olarak gerekli altyapı çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtilen açıklmada, ardından yol yüzeyinde kemirme ve temizlik çalışmaları yapılarak asfalt serimine geçileceği kaydedildi.

Açıklamada, asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafik çizgilendirme, kaldırım ve çevre düzenlemeleri de gerçekleştirilerek güzergâhın tamamlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, proje kapsamında oluşturulan ve mevcut güzergâhla bütünleşen bisiklet yolları, güçlendiren kaldırımlar ve düzenlenen bağlantı noktalarıyla İsmet İnönü Bulvarının daha çağdaş hale getirileceği de kaydedildi.

-Sakarya bölgesindeki yatırımlar…

İsmet İnönü Bulvarı’nda yürütülen çalışmaların GMB’nin Sakarya ve çevresinde hayata geçirdiği diğer yatırımlarla bütünlüklü bir kent düzenleme yaklaşımının parçasını oluşturduğu belirtilen açıklamada, GMB’nin, İsmet İnönü Bulvarı’nda yürüttüğü çalışmalarla yalnızca mevcut yol yüzeyini yenilemeyi değil, bölgenin uzun vadeli ihtiyaçlarına cevap verecek güçlü altyapı, düzenli trafik akışı, güvenli yaya alanları, bisiklet ulaşımı, otopark kapasitesi ve nitelikli kamusal alanları bir araya getirmeyi hedeflediği vurgulandı.



