Erenköy-Karpaz Belediyesi, Gelincik köyünde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla altyapı çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Erenköy-Karpaz Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye sınırları içerisinde yer alan Gelincik köyünde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, mevcut altyapı ihtiyaçlarını gidermek ve köyü daha düzenli, temiz ve yaşanabilir bir hale getirmek amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, her köyün ihtiyaçlarına eşit hassasiyetle yaklaşılıp, hizmetlerin planlı bir şekilde hayata geçirildiği kaydedildi.