Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi tarafından düzenlenecek 2026-2027 dönemi Fotoğrafçılık, Koza, Pilates ve Arjantin Tango kursları, Ekim ayında başlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, kurslara kayıt ve başvurular 0539 112 63 63 numaralı telefon üzerinden yapılabilecek.

-Fotoğrafçılık Kursu



Yeni dönem programı kapsamında Fotoğrafçılık Kursu, eğitmen Erkan Çelikeri tarafından verilecek ve Kent Evi’nde (Zeytinlik) yer alacak. Kurs, 19.00-20.00 saatleri gerçekleştirilecek ve aylık ücreti 3 bin TL olacak.





-Koza Kursu

Koza Kursu ise Meltem Çelikeri eğitmenliğinde 10.00-12.00 saatleri arasında Kent Evi’nde (Zeytinlik) yer alacak. Kursun, aylık ücreti bin 500 TL olarak açıklandı.







-Pilates Kursu

Pilates Kursu, eğitmen Diba Turgut tarafından Kent Evi’nde (Zeytinlik) saat 08.30-09.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Aylık kurs ücreti 2 bin 500 TL olacak.





-Arjantin Tango Kursu

Arjantin Tango Kursu ise eğitmenler İsmail Kırmızı ve Sıdıka Can tarafından Leymosun Kültür Evi’nde düzenlenecek. Kursun saatleri 19.00-20.30 olarak belirlenirken, aylık ücreti 2 bin TL olacak.



