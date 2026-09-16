İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İş Kadınları Derneği’nin kadınların iş hayatındaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını takdirle karşıladığını söyledi.

SADIKOĞLU:" KADINLARIN ÜRETİMDE DAHA FAZLA YER ALMASI TOPLUMUN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAR"

İş Kadınları Derneği As Başkanı Aslı Özgüç ile Eğitim Sekreteri Cemile Kocareis de eşlik ettiği İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kadınların iş hayatındaki yeri ve önemi başta olmak üzere, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü şekilde yer almasına yönelik çalışmaların görüşüldüğü ziyarette konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, kadınların iş hayatındaki önemine dikkat çekerek, kadınların üretimde, girişimcilikte ve çalışma hayatında daha fazla yer almasının toplumun gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı da nazik kabulü nedeniyle Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.