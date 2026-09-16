Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, göreve gelirken verdikleri sözlerin arkasında olduklarını belirterek, Karpaz bölgesinin yıllardır devam eden sorunlarının çözümü için merkezi yönetime çağrıda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakırcı, katıldığı bir televizyon programında bölgenin altyapı sorunları, turizm potansiyeli ve belediyenin mali durumunu değerlendirdi.

-“Eko-turizm desteklenmeli”

Karpaz’ın kalkınması için sürdürülebilir bir turizm modelinin benimsenmesi gerektiğini de belirten Bakırcı, büyük ölçekli otel yatırımları yerine doğayı koruyan eko-turizmin desteklenmesini istedi.

Bakırcı ayrıca, Karpaz Emirnamesi’nin kaldırılması yerine, bölgenin doğal yapısını koruyacak modern bir imar planıyla güncellenmesi çağrısında bulundu.

-Belediyenin mali durumu

Belediyenin mali yapısına da değinen Bakırcı, göreve geldiklerinde devraldıkları ağır borç yükünü başarıyla yönettiklerini söyledi.

Esnafa olan borçların ödendiğini ve ödemelerin düzenli hale getirildiğini belirten Bakırcı, banka borçlarının bir bölümünün kapatıldığını, kalan kısmının ise yapılandırılmış ödeme planı çerçevesinde ödendiğini kaydetti.

Bakırcı, geçmişte aksayan personelin sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımlarının da düzenli olarak yapılmaya başlandığını ifade etti.

-“Devletin elini bölgede hissetmek istiyoruz”

Bölgenin uzun yıllardır yeterli ilgiyi görmediğini savunan Bakırcı, merkezi yönetime çağrıda bulunarak, “Merkezden uzakta olabiliriz ama gönülden ırak olmak istemiyoruz. Devletin elini bölgede hissetmek istiyoruz. Bu en doğal hakkımızdır.” dedi.