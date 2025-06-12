Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gençlik Gücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sırdaş Kaptanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, yetkililerden, Çağlayan bölgesinde oluşturulan tesis projesi hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabuldeki konuşmasında, köklü bir kulüp olan Gençlik Gücü Spor Kulübü’ne sahip çıkılması ve altyapıda yetişen gençlerin en iyi şekilde çalışmalarını sürdürmesi için yeni projelere desteğin önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Çağlayan bölgesinin canlanmasının Lefkoşa için de tarihi ve kültürel bir bölge olarak oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Gençlik Gücü Spor Kulübü’ne her dönemde sahip çıkan taraftarların önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, eski ve yeni kulüp başkanlarını, antrenörleri ve sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Her zaman olduğu gibi maçlarınızda bulunmaya devam edeceğim. Yeni sezonun hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Gençlik Gücü Spor Kulübü Başkanı başkan Zeeb Choudhry, Cumhurbaşkanı Tatar’a Çağlayan bölgesindeki tesis projesi hakkında bilgi verdi.