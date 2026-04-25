5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, babası Rüstem Tatar’ın vefatının 5. yılında sosyal medya hesabından duygusal bir anma mesajı paylaştı.

Tatar mesajında, babasına duyduğu özlem ve sevgiyi dile getirirken, onun halka uzun yıllar farklı görevlerde hizmet ettiğini ifade etti.

5. Cumhurbaşkanı Tatar paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Çok değerli babam Rüstem Tatar’ı aramızdan ayrılışının 5. yılında rahmet, özlem ve sevgiyle anıyorum. Halkımıza birçok farklı görevlerde hizmet etmiş, davamıza yürekten inanmış, olağanüstü çalışkan bir kişiydi.”

Tatar, paylaşımını “Mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın.” sözleriyle tamamladı.