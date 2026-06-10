Eski Meclis Genel Sekreterlerinden Seral Fırat, Halkın Partisi’ne üyelik başvurusunda bulundu.

Partiden verilen bilgiye göre, Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile Seral Fırat HP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

HP Genel Başkanı Özersay Cumhuriyet Meclisi’nin en üst düzey bürokratlarından Seral Fırat’ın parti kadrosunu güçlendirmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.