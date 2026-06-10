Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, partinin gelecek vizyonunun seçim tarihi açıklandıktan sonra kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı İncirli, BRT Haber’de Pembe Paşaoğluları’nın konuğu olduğu programda değerlendirmelerde bulundu. İncirli, “Toplum değişim istiyor. CTP’nin kuracağı hükümette ülkenin itibarı, mali disiplini, ekonomik dengesi ve güven veren yapısı yeniden kurulacak” dedi.

İncirli, çalıştay sonuçlarıyla hazırlanan CTP'nin gelecek vizyonunun, seçim tarihinin netleşmesi ardından kamuoyuyla paylaşılacağını, ancak seçim tarihinin açıklanmamış olmasından dolayı lansmanın ertelendiğini söyledi.

-5 yılık program

İncirli şöyle konuştu:

"Gerçekten büyük bir çalışmayı gerçekleştirdik ve ülkenin önündeki 5 yılı planlayan gelecek vizyonunu hazırladık. Bunların, kamuoyunda bilinmesi, konuşulması, değerlendirilmesi gerekli. Ama şu anda bir seçim tarihi yok. Seçim tarihi belirlendikten sonra yeni dönem vizyonumuzu kamuoyuyla paylaşacağız.”

-Toplumun ortak aklını bir masa etrafında toplamayı başardık

Çalışmalarının hükümet programı için de kullanılacağını ifade eden İncirli, eğitimden sağlığa, ekonomiden enerjiye kadar farklı başlıklarda gerçekleştirilen çalıştaylarla toplumun her kesiminin görüşlerini dinlediklerini söyledi. İncirli, “Toplumun ortak aklını bir masa etrafında toplamayı başardık. Bizim için bu sürecin en değerli taraflarından biri budur” dedi.

Çalıştaylara akademisyenlerin, meslek örgütlerinin, sendikaların, sektör temsilcilerinin ve uzmanların da katıldığını anlatan İncirli, CTP’nin üzerinde çalıştığı programın uygulanabilir, gerçekçi ve mali karşılığı hesaplanmış bir program olduğunu vurguladı.

Mevcut hükümetin devlete ağır bir borç yüklediğini kaydeden İncirli, “Öncelikle bu borcun nasıl yapıldığının hesabını vermeleri gerekiyor” dedi.

Devlet kurumları arasındaki koordinasyonun bozulduğunu, bunun da doğrudan vatandaşın aldığı hizmetlere yansıdığını belirten İncirli, “CTP güçlü bir hükümet kuracak ve işe enkazı kaldırarak başlayacak. Önce kanamayı durduracağız, sonra adım adım iyileştireceğiz.” şeklinde konuştu.

Mali disiplini yeniden sağlayacaklarını, kurumsal yapıyı güçlendireceklerini ve kamu hizmetlerinin niteliğini arttıracaklarını kaydeden İncirli, “Vatandaşın devletten aldığı hizmetin kalitesini ve hızını artıracağız. Kurumların hizmet üretme kapasitesini yeniden ayağa kaldıracağız” dedi. İncirli, bunun yalnızca vatandaşlar için değil iş dünyası için de büyük önem taşıdığını kaydetti.

-Yolsuzlukla mücadelede kararlıyız

Yolsuzlukla mücadele konusunda da kararlı olduklarını belirten İncirli, yolsuzlukla mücadelenin en önemli başlıklarından biri olduğuna işaret etti. İncirli, m evzuat değişiklikleri ve kurumsal reformlarla denetim mekanizmalarının güçlendirileceğini söyledi.

-Adaylarımızı örgüt iradesi ve demokratik süreçlerle belirleyeceğiz

Parti'de adaylığa yoğun ilgi bulunduğunu belirten İncirli, CTP’nin güçlü ve nitelikli bir aday kadrosuyla halkın karşısına çıkacağını ifade etti.

Aday belirleme sürecinin parti tüzüğü ve iç demokrasi kuralları çerçevesinde yürütüleceğini ifade eden İncirli, “Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin köklü gelenekleri ve tüzüğü vardır. Adaylarımızı örgüt iradesi ve demokratik süreçlerle belirleyeceğiz” dedi.

İlçe örgütlerinin, parti meclisinin ve merkez yönetim kurulu dahil tüm parti organlarının sürece aktif şekilde katılacağını vurgulayan İncirli, aday belirleme sürecinin şeffaf ve katılımcı şekilde yürütüleceğini söyledi.

-"Halk bugün seçime gitse CTP tek başına iktidar olacak"

Son dönemde yayımlanan anketlere ilişkin ise İncirli, anket sonuçlarının toplumdaki değişim talebini net biçimde ortaya koyduğunu kaydetti. CTP’nin anketlerde birinci parti olarak çıkmasının tesadüf olmadığını belirten İncirli, bunun uzun süredir sürdürülen hazırlıkların ve ortaya konan somut çözüm önerilerinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

“Halk bugün seçime gitse CTP tek başına iktidar olacak. İnsanlar yalnızca hükümeti değiştirmek istemiyor, ülkenin nasıl yönetileceğine ilişkin güven veren bir alternatif görmek istiyor” diyen İncirli, CTP’nin de tam olarak bunun için çalıştığını söyledi.

Asıl hedeflerinin toplumun kaybettiği güven duygusunu yeniden tesis etmek olduğunu ifade eden İncirli, “Bugün gördüğümüz tablo, toplumun değişim talebinin her geçen gün büyüdüğü yönünde. Biz bu değişimi doğru yönetmek ve ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak için hazırız” dedi.

-"CTP ülkenin ekonomik ve kurumsal itibarını yeniden tesis edecek"

Türkiye ile ilişkilere de değinen Sıla Usar İncirli, karşılıklı saygıya dayalı, kurumsal ve sürdürülebilir ilişkileri önemsediklerini söyledi.

“CTP’nin kuracağı hükümette ülkenin itibarı, mali disiplini, ekonomik dengesi ve güven veren yapısı yeniden kurulacak” diyen İncirli, ekonominin istikrara kavuşmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını sözlerine ekledi.