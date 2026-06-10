Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ile Ciner Construction arasında İskele Bölge Amirliği Hizmet Binası’nın yapımı için sözleşme imzalandı.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, genel müdürlükte yer alan imza törenine Ciner Construction Direktörü Ozan Ciner, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, Genel Müdür Dalman Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Koçyiğit ile kurum yöneticileri katıldı.

- Uzun: “Bu eserler, hem kurumumuza hem de ülkemize kalıcı değer olarak kazandırılıyor”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, yaptığı konuşmada çalışanların çağın gerektirdiği şartlarda hizmet verebilmesi ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulabilmesi amacıyla yaklaşık 14-15 aydır yürüttükleri çalışmaların önemli bir aşamaya ulaştığını söyledi.

“Hem çalışanlarımızın çağımıza uygun şartlarda hizmet vermeleri hem de halkımıza yakışır hizmet sunabilmek adına 5 ilçemizde 5 hizmet binası inşa etmek için yaklaşık 14-15 aydır çalışmalar yürütmekteydik.” diyen Uzun, bugün de İskele’de hizmet verecek merkez binasının yapımı için ihaleyi kazanan Ciner Construction firmasıyla sözleşme imzaladıklarını kaydetti.

İnşaat süresinin 8 ay olarak planlandığını belirten Uzun, projenin KDV hariç 55 milyon 900 bin TL’ye mal olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Güzelyurt, Lefke ve Gazimağusa’da yapılacak hizmet binalarının ihale ve askı süreçlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Uzun, “Bir hafta içerisinde bu projelerin de sözleşmeleri imzalanacak. Girne ilçemizde ise arazi konusunda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından ihale süreci başlatılacak.” ifadelerine yer verdi.

Yeni hizmet binalarının finansmanına ilişkin de açıklamalarda bulunan Uzun, projelerin elektrik faturalarından veya herhangi bir dış kaynaktan finanse edilmediğini kaydetti.

Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımızın bilmesi gereken en önemli konu, bu binaların finansmanı için faturalardan tek bir kuruş kullanılmamış olmasıdır. Bu yatırımlar, kurumumuzun yaptığı finansal çalışmalar sonucunda elde edilen ve bugüne kadar kullanılmayan gelirlerle hayata geçiriliyor. Bu eserler hem kurumumuza hem de ülkemize kalıcı değer olarak kazandırılıyor.”

- Aydın: “Bu yatırım hem çalışanlarımıza hem halkımıza hizmet edecek”

KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın da, yeni hizmet binalarının hem çalışanların ihtiyaçları hem de vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesinin artırılması açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Günümüz koşullarında daha modern hizmet binalarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Aydın, “Bina ihtiyacı, personelimizin daha iyi ve verimli hizmet verebilmesi, vatandaşlarımızın ise daha hızlı hizmet alabilmesi açısından önemli bir gerekliliktir. Bu proje kurumumuz adına kalıcı bir yatırımdır.” dedi.

KIB-TEK’in tarihinde ilk kez bu kadar kapsamlı bir hizmet binası yatırım programının hayata geçirildiğini söyleyen Aydın, “Kurumun tarihi boyunca hiçbir Yönetim Kurulu bu denli geniş kapsamlı bir projeye bu kadar hassasiyet göstermedi. Çalışanlarımızın çalışma koşullarını iyileştirmek ve halkımıza daha iyi hizmet sunmak amacıyla ortaya konulan bu vizyon nedeniyle yönetim kurulumuza kurum çalışanları adına teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.