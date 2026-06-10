Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı deneyimleri artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs’ın köklü markalarından Memduh Erdal ile önemli bir iş birliğine imza atan Kuzey Kıbrıs Turkcell, Platinum ve GNÇ müşterilerine özel avantajlar sunmaya hazırlanıyor.

Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Platinum ve GNÇ segmentindeki müşterileri, Memduh Erdal mağazalarında sunulacak özel fırsatlardan yararlanabilecek. İş birliğiyle birlikte müşterilerin günlük yaşamlarına değer katacak yeni avantajların sunulması hedefleniyor.

İş birliği protokolü; Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan, Mobil Pazarlama Müdürü Aziz Kaşot ve Kurumsal Satış Müdürü Gürhan Uncuoğlu ile Memduh Erdal B&P L’O Şirket Direktörü Özen Mevsimler, Universal Brands Group Uluslararası Kurum Direktörü Sesil E. Güvensoy ve Lokal Marketing Direktörü Nesteren Tüzün’ün katılımıyla düzenlenen imza töreninde hayata geçirildi.

Küçüközdemir: “Müşterilerimizin hayatına değer katmaya devam ediyoruz”

İmza töreninde konuşan Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, müşterilere yalnızca iletişim hizmetleri sunmakla kalmayıp yaşamın farklı alanlarında da fayda sağlayan iş birlikleri geliştirmeye önem verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak müşteri memnuniyetini her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimize hayatın farklı alanlarında avantaj sağlayacak iş birlikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Memduh Erdal gibi ülkemizin köklü ve güçlü markalarından biriyle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin müşterilerimize önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimize değer katacak yeni ayrıcalıklar sunmayı sürdüreceğiz.”

Mevsimler: “Müşterilerimize daha ayrıcalıklı bir deneyim sunacağız”

Memduh Erdal B&P L’O Şirket Direktörü Özen Mevsimler ise iş birliğinin iki marka için de önemli bir adım olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz kaliteli ürün ve hizmet anlayışını özel avantajlarla destekleyerek daha ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğinin her iki markanın müşterileri için de değer yaratacağına inanıyoruz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine değer katan marka iş birlikleriyle ayrıcalıklı deneyimler sunmaya ve hayatı kolaylaştıran avantajlar geliştirmeye devam ediyor. Şirket, farklı sektörlerde faaliyet gösteren güçlü markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleri aracılığıyla müşteri deneyimini zenginleştirmeyi ve abonelerine daha fazla fayda sağlamayı hedefliyor.