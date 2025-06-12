Süper Lig’de 2024-25 sezonunu 2.sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği, 2025-26 sezonuna yine şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına başladı.
Bayar Piskobulu başkanlığındaki yönetim kurulu ile geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde takımı çalıştıran teknik direktör Hüseyin Aşkın Kınacı arasında yapılan görüşmelerden ayrılık kararı çıktı. Hüseyin Aşkın Kınacı le yolların ayrılmasından sonra DTB yönetim gündemine tecrübeli teknik direktör Caner Oshan’ı aldı.
Doğan camiasından olan ve yıllarca DTB’y çalıştıran Caner Oshan büyük ihtimalle sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü olacak.