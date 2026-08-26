Atina’da mafya lideri Vangelis Zampounis, 14 Ocak 2024'ün erken saatlerinde, Atina'nın Neos Kosmos semtindeki kendi benzin istasyonunun önünde saldırıya uğradı. Zampounis, aracına bindiği sırada saldırganlar bir araçla yaklaşıp Kalaşnikof tipi tüfekler ve bir tabancayla çok sayıda ateş açtı. Olay yerinde yaklaşık 97 kovan bulunduğu bildirildi.

Saldırganların daha sonra kullandıkları aracı yakıp terk ettikleri tespit edildi. Soruşturma, cinayeti Yunanistan'daki organize suç grupları arasındaki çatışmayla ilişkilendiriyor.

Rusya doğumlu Alexey Shokpa ise bu silahlı infazın doğrudan faillerinden biri olmakla suçlanıyor.

Yunan makamlarının değerlendirmesinde, Shokpa’nın saldırıyı gerçekleştiren operasyonel grubun içinde yer aldığı ve cinayette aktif rol oynadığı belirtiliyor.

Shokpa'nın yalnızca “cinayete yardım eden kişi” olarak değil, infaz ekibinin fiili üyelerinden biri ve olası tetikçilerden biri olarak değerlendirildiği bildiriliyor.