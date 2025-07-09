Güney Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde, İsrailli iş insanı Simon Aykut’un, Kuzey Kıbrıs’taki eski Rum taşınmazlarının kullanımı ile ilgili davası devam etti.

Duruşmada, Mağusa Tapu Dairesi çalışanı Chrysovalanto Kyprianou çapraz sorguya alındı.

Aykut’un avukatı Maria Neophytou, Rumlara ait mülklerin bulunduğu bölgelerdeki tapuların yasal ve delil niteliğini anlattı; polis soruşturmasının temelini sorguladı.

Tanık Kyprianou, polisin Tapu Dairesi’ne Google Earth’ten alınmış, renkli işaretlemeler içeren bir hava fotoğrafı sunduğunu ve bu arazilerin sahiplerinin kim olduğunu tespit etmelerini istediğini anlattı.

Rum Basınına göre, Avukat Neophytou, mevcut belgelerin sadece “mülkiyet belgesi” olduğunu, “resmi tapu belgesi” olmadığını ve yasal olarak bağlayıcı olmadığını aktardı…

Aykut’un savunma avukatlarının, Tapu Dairesi kayıtlarında çok sayıda eksiklik ve bilgi boşluğu olduğunu ortaya koymaya çalıştı.

Tanık, Kuzey Kıbrıs’taki satışları ya da mülk devrini bilmelerinin mümkün olmadığını, yalnızca Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bildirilen Rumlar arası satışların bilindiğini söyledi.

33 yıllık deneyimi olan tanık Kyprianou, “geçici kayıtların” güvenilir olduğunu ve büyük çaba sonucu oluşturulduklarını sözlerine ekledi.

Sanık Simon Aykut, mahkemeyi tercüman eşliğinde takip etti.

Oğlu da duruşmayı izledi.

Duruşma, bugün saat 09:15’te Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edecek.

Sanık tutuklu kalmaya devam edecek.