Girne Belediyesi Kervansaray ve Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) bölgelerindeki deniz suyu kalite değerlerinin “mükemmel” kategoride yer aldığını duyurdu.

Girne Belediyesi, belediyeye ait plajlarda yaptırılan deniz suyu tahlillerinin temmuz ayı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Analiz Sonuçları şöyle:

“Kervansaray Plajı

Kuzey açık: E.coli: 0, Enterokok: 0

Merit tarafı: E.coli: 0, Enterokok: 5

Güney: E.coli: 0, Enterokok: 0

Yeni plaj: E.coli: 4, Enterokok: 0

Halk sağlığı tehdit altında
Halk sağlığı tehdit altında
İçeriği Görüntüle

Karaoğlanoğlu (Antis) Plajı

Doğu: E.coli: 0, Enterokok: 0

Batı: E.coli: 3, Enterokok: 0”