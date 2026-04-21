Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu’nun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde başlattığı eylem, Cumhuriyet Meclisi önüne taşındı.

Federasyon, 14 maddelik taleplerini Meclis önünde yineleyerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile görüşme talebinde bulundu. Bakan Arıklı da, Meclis kapısı önüne çıkarak taksicilerle görüşüp talepleri dinledi.

Taraflar, cuma günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda yeniden bir araya gelecek.

Arıklı: “Sorunları çözeceğiz, biraz zamana ihtiyacımız var”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, burada yaptığı açıklamada, daha önce özel araçlarla taşımacılığa yönelik hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na sunulan ve hukuk komitesinde görüşülen düzenlemenin geri çekilme gerekçelerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Taslakta yer alan bazı maddelerin Anayasa'ya aykırı bulunduğunu belirten Arıklı, Ercan Havalimanı’na belirli sayının üzerinde sefer yapılması halinde ceza öngören düzenlemenin seyahat özgürlüğüne aykırı olabileceğini ifade etti. Arıklı ayrıca, otostop yapan bir kişinin araca alınması durumunda ceza kesilmesini öngören hükümlerin de hukuki sorun taşıdığını kaydetti.

Sektörde yaşanan sorunların büyük bölümünün İzin Kurulu ile ilgili olduğunu belirten Arıklı, 14 maddelik talebin 12-13’ünün İzin Kurulu tarafından değerlendirileceğini söyledi.

İzin Kurulu’nda bazı sıkıntılar bulunduğunu ve konuya ilişkin Başbakan ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Arıklı, Başbakan Ünal Üstel'e öneri sunduğunu ve bu öneriye kısa süre içinde yanıt beklediğini de dile getirdi.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışa yönelik eleştirilere değinen Arıklı, küresel gelişmeler ışığında günlük tarife belirlemenin mümkün olmadığını, fiyatların istikrar kazanmasının ardından konunun yeniden ele alınabileceğini ifade etti.

Turistik plakalarla ilgili eleştirilere de yanıt veren Arıklı, son üç yılda bu kapsamda yeni izin verilmediğini söyledi.

Sorunların çözümü için zamana ihtiyaç olduğunu belirten Arıklı, taksicilerle cuma günü yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.

Karalar: “Bakan Arıklı ile cuma günü bir görüşme gerçekleştireceğiz”

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar ise, daha önce hazırlanan taslağın geri çekilmesine ilişkin net bir açıklama alamadıklarını belirtti.

15 Ocak’ta yapılan toplantıda toplu taşımaya yüzde 40 oranında artış verildiğini ifade eden Karalar, benzer düzenlemenin taksiciler için de yapılmasını talep etti.

Karalar, sektörü en fazla etkileyen sorunlar arasında özel araçlarla taşımacılık yapılması, casino araçlarının taşımacılık faaliyetleri, turistik araçların kullanımı ile KIBHAS’ın yolcu alımına ilişkin uygulamaların yer aldığını belirtti.

Bakan Arıklı ile cuma günü saat 10.00’da yeniden görüşeceklerini ifade eden Karalar, bu toplantıda izlenecek yol haritasının belirleneceğini kaydetti. Taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini daha güçlü şekilde sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.