Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültürel değerleri, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “KKTC Kültür Günü” etkinliğinde ziyaretçilerle buluştu.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından Ada Kıbrıs projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, halk danslarından müziğe, geleneksel el sanatlarından yöresel lezzetlere kadar birçok değer ziyaretçilere tanıtıldı.

Öğle saatlerinde gerçekleştirilen açılış programıyla başlayan etkinlik kapsamında Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) tarafından halk dansları gösterileri sunulurken, Grup Otantik konser verdi. Programda ayrıca Azerbaycanlı sanatçılar ve halk dansları ekipleri de sahne aldı.

Gün boyunca kurulan stantlarda Kuzey Kıbrıs’a özgü yemekler, el sanatları ürünleri ve kültürel değerler tanıtıldı. Etkinlik alanını ziyaret edenler stantlara yoğun ilgi gösterirken, Kıbrıs Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik, FOLK-DER’in kına gecesi canlandırması ve Abdullah Öztoprak’ın Kıbrıs Türk kültürünü sahneye taşıyan “Varken Yol Sayılan” adlı gösterisiyle tamamlandı.