Güzelyurt çarşı merkezinde, dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, aşırı alkollü olan bir sürücü kontrolünü kaybederek araç yıkama dükkânına girdi.

Kaza Piyale Paşa Sokak’ta saat 06.00 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki Amıralı Faıyazı Moghaddam, 166 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LA 771 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan bir oto-galeriye ait demir kapı ile galeri içerisinde park halinde bulunan FN 300 plakalı aracın sol arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle açılan galeri kapısı ise, yolun sol tarafında park halinde bulunan RH 720 plakalı aracın sağ ön çamurluğuna da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

LA 771 plakalı araç sürücüsü Amıralı Faıyazı Moghaddam, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.