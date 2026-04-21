İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada su fiyatlarıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Oğuz, belediyelerin devletten aldığı suyu çok daha yüksek fiyatlarla satmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Bu ülkede devletten aldığın suyu 3 katı fiyatına satamazsın” ifadelerini kullandı.

KADEME VE TASARRUF VURGUSU

Su kullanımında kademeli fiyatlandırmanın uygulanabileceğini ifade eden Oğuz, suyun değerli bir kaynak olduğunu vurgulayarak tasarruflu kullanım çağrısı yaptı.

Enerjide olduğu gibi dilimleme sisteminin uygulanabileceğini belirten Oğuz, ancak fahiş fiyat artışlarının doğru olmadığını söyledi.

MUHALEFETE ÇAĞRI

Konuşmasında muhalefete de seslenen Oğuz, alım gücünün korunmasına yönelik eleştirilerde olduğu gibi su fiyatları konusunda da benzer hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Oğuz, eleştirilerinin herhangi bir belediyeyle sınırlı olmadığını belirterek, “Hangi belediye olursa olsun, bu şekilde satış doğru değildir” dedi.