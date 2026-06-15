Gazeteci Özlem Çimendal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sağlık sisteminde yaşadığı aksaklıklarla dolu süreci anlattı. Çimendal, yaşadıklarının ardından ameliyat olacağını açıkladı.

Özlem Çimendal'ın paylaşımı şöyle:

"KANSER ÖLDÜRMEZ, SİSTEM ÖLDÜRÜR

Bir yılı aşkındır humerus parçalı kırıkla mücadele ediyordum, sonrasında vücut uyarı verdi sanırım bağışıklık düştü ve hazırda bekleyen kötü niyetli hücreler harekete geçti. Lefkoşa Hastanesi Erken Tanı Merkezi'ne gittim. Şikayetlerim vardı. Tetkikler yapıldı tahmin ettiğim gibi ileri tetkikler istendi ancak erken tanı normal sağlık sistemi ağına düştüğü anda işler değişti. İleri tetkik randevum 5 ay sonraya verildi.

"Ben erken tanıdan nakledildim" dedim kimse şaşırmadı.

"Ya 5 ay sonraya randevu öldürürse? Şaka mı" dedim. "Şaka değil, yoğunluk var dosyanı al özele git" dediler.

İçim rahat etmedi devletten dosyamı alıp özel bir sağlık kuruluşuna gittim, olayın maddi boyutuna hiç girmiyorum bile. Çok ağır. (Bu olanağı olmayanlar ne yapacak?)

Şu an özel bir sağlık kuruluşunda hızla bozulan riskli hücrelerin kansere dönme riski olan bir aşamada ameliyata gireceğim.

Ben 5 ay bekleseydim ne olacaktı? Sizi bekleseydim ne olacaktı? Bunun hesabını kim verecekti? 5 ay sonraya randevu ha. Hepinizi en içten dileklerimle kutlarım, hem de hepinizi!"