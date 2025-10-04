Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, 29 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen çarpışmada hatalı Takata hava yastığı sistemi nedeniyle genç bir subayın yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yarkıner, daha önce Takata krizi kapsamında trafik güvenliğine yönelik çözüm önerilerinin resmî kurumlarca uygulanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün gelinen noktada kullanılmış araç ithalatında ciddi zafiyetler söz konusudur. Eski imal tarihli ve Takata etkili araçlara kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde ithal izni verilmektedir. Bu durum, riskli hava yastıklarına sahip araçların ülkeye girişine devam edildiği anlamına gelmektedir.”

Başkan Yarkıner, hükümetin konuya duyarsız kaldığını, Başbakan’ın gerekli sorumluluğu üstlenmediğini, Ulaştırma Bakanlığı’nın ise pasif bir tutum sergilediğini ifade etti. Bu nedenle Makina Mühendisleri Odası önderliğinde bağımsız bir kurul oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Yarkıner, acil ve gerekli önlemler olarak şunları sıraladı:

MMO önderliğinde bağımsız bir Araç Güvenliği Kurulu’nun kurulması,

Merkezi VIN (şasi numarası) sorgulama sistemlerinin tüm araç sahiplerine açılması veya soruşturma imkânı sağlanması,

Zorunlu geri çağırma mevzuatının hazırlanması ve trafikten men kararlarının yasal zemine oturtulması,

Kamuya açık riskli araç ve parçalar listesinin yayımlanması,

Araç ithalatı ve ruhsatlandırmada AB RAPEX gibi uluslararası uyarı sistemlerinin dikkate alınması ve MMO olarak bu sisteme entegrasyon sağlanması,

Yetkili servislerin geri çağırma faaliyetlerinin MMO mühendislerince denetlenmesi,

Araç muayene istasyonlarında geri çağırma kontrolü yapılması ve uygulanmamış araçların muayeneden geçmemesi,

Kamuoyu bilgilendirme kampanyaları düzenlenmesi, SMS ve e-posta yoluyla araç sahiplerinin uyarılması,

Yargı ve tazmin mekanizmasının kurulması, ithalatçı-satıcı-üretici zincir sorumluluğunun yasal güvenceye alınması.

Yarkıner, “Makina Mühendisleri Odası önderliğinde kurulacak Araç Güvenliği ve Geri Çağırma İzleme Kurulu, ülkemizin trafik güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Takata benzeri krizler bir daha yaşanmamalı, kamu sağlığı ve güvenliği mühendislik denetimi altında korunmalıdır” ifadelerini kullandı.