Değirmenlik- Girne Anayolunda meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklanan Canberk Çaydam dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 29 Eylül 2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Değirmenlik - Girne Anayolunda 31 yaşındaki Canberk Çaydam'ın, yönetimindeki MR 226 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Taş Ocakları Mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçtiğini ve o esnada karşıdan gelen 26 yaşındaki Ali Osman Bayram yönetimindeki LZ 354 plakalı salon araç ile yüz yüze çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu LZ 354 plakalı araç sürücüsü Ali Osman Bayram’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirtti. Polis, kazada yaralanan LZ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Oğuzhan Koçyiğit'in Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını, tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesinin olmadığını bildirdi.

Polis, ayrıca Bayram’ın otopsisinin yapıldığının, trafik kazasına bağlı Takata hava yastığının patlaması sonucu içerisindeki demir parçanın kafatasına saplanması sonucu yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede çalışma izniyle bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Kazada yaşamını yitiren 26 yaşındaki TSK askeri Topçu Teğmen Ali Osman Bayram, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'nda görevliydi.