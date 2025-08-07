Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu Av. Salih Irkad başkanlığında toplanarak karar aldı.

Kurul aldığı kararı şöyle açıkladı:

“Kurul, TK- 1/2025-2026 sayılı başvuruyu incelemiş olup Hakem raporlarını inceleyip tezekkür etmiştir. 16/7/2025 tarihinde Pınarbaşı Stadında oynanan Pınarbaşı ÇSK – DİKA SK. arasındaki Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig 3. Grup müsabakasında DİKA adına sahada malzemeci olarak bulunan 5500 lisans numaralı Cemal Bibi, maçın 90+3. Dakikasında rakip taraftarların DİKA yedek kulübesine atmış olduğu su şişesini sinirlerine bir an için yenik düşerek kendi yedek kulübesine alıp fırlatmıştır. Konu şahıs bu fiili sebebiyle maçın hakemi tarafından kırmızı kartla ihraç edilmiştir. Tarafımıza yapılan itiraz ve buna ekli sunulan yazılı savunma ise hakem raporlarını doğrular nitelikte olup konu şahsın hakeme veya taraftarlara yönelik herhangi bir teması veya hakareti olmadığı görülmektedir.

BTM Kurulu bahsi geçen şahsa olayların başlamasına sebep olduğu gerekçesiyle 7 müsabakadan men cezası vermiştir. Kurulumuz bilhassa tarafımıza sunulan raporları ve savunmayı inceledikten sonra konu maçta çıkan olayların sebebinin atılan gol sonrası sahaya atılan yabancı maddeler olduğu kanaatine vardık keza konu şahıs kendisine atılan şişeyi sadece alıp yere vurmuş bunun dışında başka bir kural dışı hareketi olmamıştır. Bu cihetle verilen 7 maçlık men cezasını 5 maça düşürmeyi uygun ve adil buluruz.”