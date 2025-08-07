Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig'de yarı final maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Tüm maçların 10 Ağustos Pazar günü oynanacağı yarı final karşılaşmaları saat 17.15’de başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda normal süre beraberlikle sonuçlanırsa uzatmalar ve gerekirse penaltı atışları kullanılacak.

BTM 2.Lig Yarı Final Maç Programı şöyle:

10 Ağustos 2025, Pazar

17.15 Arkın Bellapais Stadı Bellapais Tatlısu-Zümrütköy: İbrahim Katmer

17.15 Serdarlı 14 Ağustos Stadı Serdarlı-Pergama: Burak Mandıralı

17.15 Pınarbaşı Stadı Pınarbaşı-Yarköy: Fatih Bardakçıoğlu

17.15 Doğancı Emek Stadı Doğancı-Boğaziçi: Zekai Töre

17.15 Mehmetçik Stadı Çalıkuşu Grup Yedikonuk-Eurocoast Saka: Ferhat Tuna

17.15 Tepebaşı Turgay Ersalıcı Stadı T.Ersalıcı Tepebaşı-Gaziköy: İsmail Ercan

17.15 Akdoğan Özgürlük Stadı Akdoğan-Civisil Ardahan: Mustafa Torun

17.15 DİKA Kırıkkale Stadı DİKA-Korkuteli: Abdullah Genç