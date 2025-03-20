Futbol Federasyonu’nun yürüttüğü şike soruşturması kapsamında adı geçen ve dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na giderek şikeyi itiraf eden futbolcu Kasım Tağman sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tağman, herkesten özür dileyerek şikeyi kendisine öneren insanların herkes gibi kendisini de zarara uğrattıklarını ifade etti.

Kasım Tağman’ın açıklaması şu şekilde: “Böyle bir durumun özrü olur mu bilmiyorum ama ben tüm sevenlerimden, ailemden özür diliyorum. Beni böyle bir şeye zorlayan kimseye hakkım helal etmiyorum. En başta hata kendimdedir, kesinlikle böyle şeylere girmemem lazımdı. Her insan gibi bende hata yaptım. Ne söyleseniz haklısınız, sürecin sonunda ben sanki bu işi yalnız başıma yapmış gibi, sanki ben komplo kurmuş gibi gösterileceğim için her şeyi söylemek istedim maalesef. Bu insanların çevresindeki herkese zarar verdiği gibi beni de uğrattılar…”