Stat: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Hasan Baldan, Selim Kaynarca

Esentepe: Ahmet Vatanseven, Nersin Osman, Semih Arslan, Frank Achile Nyobe Nyobe, Emre Mutlu, Tuğra Kılıç, Salih Karal, Kaya Miroğlu Bahadır, Mustafa Soytürk, Uğurcan Başayak, Ali Avcısoyu

T. H. Dumlupınar: Mahmut Demirgan, İsmail Tırlık, Danie Junior Adjessa, Orhan Kalaycı, Osman Şanverdi, Berk Büyükkal, Mert Güçlücan, Yasin Kurt, Doğukan Gören, Berk Güçlücan, Nazım Deveci

Goller: Dk.17 ve 20 Berk Büyükkal (T. H. Dumlupınar)

Daikin Kıbrıs Kupası çeyrek final rövanş maçında Esentepe ile Tremeşeli Holding Dumlupınar karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Dumlupınar, rövanşı da 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Dumlupınar’a galibiyeti ve turu getiren golleri 17 ile 20’nci dakikalarda Berk Büyükkal kaydetti.