KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen “Oskar Ödül Töreni” dün (Pazar) gerçekleştirildi.

TATAR “SPORCULARIMIZ KKTC’Yİ GURURLA TEMSİL EDİYOR”

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar; KKTC Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen’in çalışmalarıyla yerli ve uluslararası sporcuların bir araya geldiklerini belirterek, çocuklarını spora teşvik eden aileleri, müsabakalarda emeği geçenleri ve müsabakalarda yer alan gençleri tebrik etti, başarılar diledi.

Yapılan çalışmaların kişisel gelişim, disiplin ve takım ruhu açısında önemli olduğuna dikkat çeken Tatar, gençlerin uluslararası müsabakalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni uygulanan tüm ambargo ve izolasyona rağmen gururlu bir şekilde temsil ettiğini vurguladı.

“SPOR KARDEŞLİK, DİSİPLİN VE EKİP ANLAYIŞIDIR”

Gençlerin, büyük başarılara imza attığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Gençlerin başarıları bizi gururlandırıyor. Bayrağımızı dalgalandıran gençlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız bir Türk Devleti olarak, insanlığa, çağdaşlığa uygarlığa en büyük saygıyı göstererek, yaşamını huzur içerisinde devam ettirmektedir. Anavatan Türkiye’ye de destek ve işbiriğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Sporun kardeşlik, disiplin, ekip anlayışı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bu çalışma ve fedakarlıkları bir kez daha gönülden kutladığını ifade ederek, tüm sporculara başarılar diledi.

GÖKBİLEN “ÜLKEMİZ SPORCULARI FIRSAT VERİLİNCE BAŞARIYOR”

Törende açılış konuşmasını yapan Federasyon başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen Taekwondo sporcularının uluslararası alanda KKTC’nin adını ve bayrağını gururla ve başarıyla temsil ettiğini belirterek “katıldığımız her turnuvada kürsüye çıkan sporcularımız ambargolara rağmen ülkemizin adını ve bayrağını gururla temsil etmektedir. Ülke sporcuları imkan tanındığı zaman neleri başarabileceklerini sadece Taekwondoda değil tüm spor branşlarında göstermektedirler” dedi.