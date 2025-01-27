Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü farklı bir etkinlik düzenledi.

Sporcuların en büyük destekçileri olan aileleri Cumartesi günkü etkinlikte tribünde maçları takip etme yerine, sahada karşılaşmalar yaptı.

Sabah saat 10.00’da Masa Tenisi Federasyonu Spor Salonu’nda başlayan ve bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen etkinlik iki farklı kategoride yapıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen mücadeleler sonrasında dereceye girenler de belli oldu. Dereceye girenler turnuva sonrasında ödüllendirildi.

Oynanan maçlar sonrasında sıralamalar şu şekilde oluştu;

Kadınlar

1.Selda Orhon

2.Natalia Blahotin

3.Vera Yatşenko

4.Ebru Kösemhal

Erkekler

1.Cenk Türkmen

2.Sunal Güneyli

3.Sanlı Çoban

4.Ali Özel