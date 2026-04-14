Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Park Jung Tae Zor Hareketler Şampiyonası dün (Pazartesi) yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Ceyda Uçaner ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
Müsabakalarda Katagorilerinde 1. olanlan sporcular aşağıdaki gibidir.
Bayanlar Sonuçları
1. Katagori : 1. Melek Ünver
2. Katagori : 1. Müesser Serdar
3. Katagori : 1. Safiye Şura Çorumlu
4. Katagori: 1. Neva Keskin
5. Katagori: 1. Sema Oktay
Erkekler Sonuçları
1. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar
2. Katagori : 1. Ali Kencebay
3. Katagori : 1. Kerem Kencebay
4. Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz
5. Katagori: 1. İlya Praehyk
6. Katagori: 1. Michael Tobiczyk
7. Katagori: 1. Mete Bozlar