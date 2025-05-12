Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen El ve Ayak Kırışları müsabakaları dün yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken
şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Şakir Yağızsoy, Ahmet Kürekçi ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI
Katagori: 1. Daria Shymushevska
Katagori : 1. Melek Ünver
Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu
Katagori : 1. Havin Yılmaz
Katagori : 1. Zeynep Kürekçi
Katagori : 1. Arosha Anari
Katagori : 1. Melisa Türkmen
Katagori : 1. Melis Mina Kızıltaş
Katagori : 1. İnci Demir
Katagori : 1. Gülenay Çağlar
Katagori : 1. Tuana Atmaca
BAYANLAR TOLYOÇAGİ (KROŞE TEKME) KIRIŞI
Katagori : 1. Cansu Keskin
Katagori : 1. Ceyda Uçaner
Katagori : 1. Ela Yağızsoy
BAYANLAR ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI
Katagori : 1. Melek Ünver
Katagori : 1. Ceyda Uçaner
Katagori : 1. Havin Yılmaz
Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu
Katagori : 1. Daria Shymushevska
Katagori : 1. Zeynep Kürekçi
Katagori : 1. İnci Demir
Katagori : 1. Melisa Türkmen
Katagori : 1. Melis Mina Kızıltaş
Katagori : 1. Arosha Anari
Katagori : 1. Gülenay Çağlar
Katagori : 1. Tuana Atmaca
BAYANLAR SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI
Katagori : 1. Ela Yağızsoy
Bayanlar Tümyo Yopçagi (Uçan Yan Tekme) Kırışı
Katagori : 1. Melek Ünver
Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu
ERKEKLER TOLYOÇAGİ (KROŞE) KIRIŞI
Katagori : 1. Kerem Kencebay
ERKEKLER YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI
Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar
Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu
Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz
Katagori : 1. Ali Kencebay
ERKEKLER ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI
Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu
Katagori : 1. Ali Kencebay
Katagori : 1. Kerem Kencebay
ERKEKLER SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI
Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz
Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar
ERKEKLER DUİTÇAGİ (DÖNER TEKME) KIRIŞI
Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz
Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar
ERKEKLER TÜMYO YOPÇAGİ (UÇAN YAN TEKME) KIRIŞI
Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy
Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar