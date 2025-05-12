Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen El ve Ayak Kırışları müsabakaları dün yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken

şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Şakir Yağızsoy, Ahmet Kürekçi ve federasyon hakem heyeti yönettiler.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI

Katagori: 1. Daria Shymushevska

Katagori : 1. Melek Ünver

Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu

Katagori : 1. Havin Yılmaz

Katagori : 1. Zeynep Kürekçi

Katagori : 1. Arosha Anari

Katagori : 1. Melisa Türkmen

Katagori : 1. Melis Mina Kızıltaş

Katagori : 1. İnci Demir

Katagori : 1. Gülenay Çağlar

Katagori : 1. Tuana Atmaca

BAYANLAR TOLYOÇAGİ (KROŞE TEKME) KIRIŞI

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Katagori : 1. Cansu Keskin

Katagori : 1. Ceyda Uçaner

Katagori : 1. Ela Yağızsoy

BAYANLAR ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI

Katagori : 1. Melek Ünver

Katagori : 1. Ceyda Uçaner

Katagori : 1. Havin Yılmaz

Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu

Katagori : 1. Daria Shymushevska

Katagori : 1. Zeynep Kürekçi

Katagori : 1. İnci Demir

Katagori : 1. Melisa Türkmen

Katagori : 1. Melis Mina Kızıltaş

Katagori : 1. Arosha Anari

Katagori : 1. Gülenay Çağlar

Katagori : 1. Tuana Atmaca

BAYANLAR SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI

Katagori : 1. Ela Yağızsoy

Bayanlar Tümyo Yopçagi (Uçan Yan Tekme) Kırışı

Katagori : 1. Melek Ünver

Katagori : 1. Zeliha Arpacıoğlu

ERKEKLER TOLYOÇAGİ (KROŞE) KIRIŞI

Katagori : 1. Kerem Kencebay

ERKEKLER YOPÇAGİ (YAN TEKME) KIRIŞI

Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy

Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar

Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu

Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz

Katagori : 1. Ali Kencebay

ERKEKLER ÇİRİGİ (YUMRUK) KIRIŞI

Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy

Katagori : 1. Ali Arpacıoğlu

Katagori : 1. Ali Kencebay

Katagori : 1. Kerem Kencebay

ERKEKLER SUDO (AÇIK EL) KIRIŞI

Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz

Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar

ERKEKLER DUİTÇAGİ (DÖNER TEKME) KIRIŞI

Katagori : 1. Yaman Doruk Durmaz

Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy

Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar

ERKEKLER TÜMYO YOPÇAGİ (UÇAN YAN TEKME) KIRIŞI

Katagori : 1. Şakir Atınç Yağızsoy

Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar